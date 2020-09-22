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Лучшие сейвы 2-го тура Английской Премьер-лиги
Юрий Столбов
50 минут назад
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Закончился второй тур Английской Премьер-лиги. Настало время назвать лучших вратарей недели: Давид де Хеа («
Манчестер Юнайтед
»),
Уго Льорис
(«Тоттенхэм»), Алиссон («Ливерпуль»),
Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
и Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»).
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