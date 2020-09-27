«Эвертон» победил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Эвертон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в субботу, 26 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победа стала для «Эвертона» третьей подряд.