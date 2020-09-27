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«Челси» на выезде сыграл вничью с «Вест Бромвичем»

Юрий Столбов
4 часа назад
«Челси» на выезде сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в субботу, 26 сентября, и завершилась со счетом 3:3.
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