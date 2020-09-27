«Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ 

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В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном, ассистировали судьи на линиях Адам Нанн и Дэниел Кук.

Счёт был открыт в первом тайме — на 17-й минуте автором забитого мяча стал Джаррод Боуэн, которому ассистировал Пабло Форнальс . На 57-й минуте преимущество лондонского клуба увеличил Боуэн, оформивший дубль. На 66-й минуте счёт до крупного довёл Рауль Хименес , который забил гол в свои ворота. В концовке четвёртый гол забил Себастьян Аллер.

«Вест Хэм Юнайтед», набрав три очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Вулверхэмптон» (3) — на 16-м месте.