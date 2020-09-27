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«Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон»

Юрий Столбов
13 часов назад
«Вест Хэм» одержал разгромную победу над «Вулверхэмптоном» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский».
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