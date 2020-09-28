В гостевом матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» разгромила «Фулхэм» со счетом 3:0. Первый гол в ворота хозяев на 4-й минуте игры забил полузащитник «вилланов» Джек Грилиш, на 15-й минуте удар нанес Конор Хурихэйн. И закрепил успех команды защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс закрепил на 48-й минуте встречи.
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«Астон Вилла» в гостях разгромила «Фулхэм»
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