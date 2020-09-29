«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче 3-го тура АПЛ 

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Арсенал» в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги. Во время игры на стороне «мерсисайдцев» отличились Мане, Робертсон и Жота. Со стороны «канониров» единственный гол в ворота противника забил Ляказетт. Встреча завершилась со счетом 3:1.