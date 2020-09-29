По окончании 3-го тура Английской Премьер-лиги определились лучшие вратари. На этот раз в топ-5 попали сейвы Алекса Маккарти («Саутгемптон»), Иллана Мелье («Лидс Юнайтед»), Карла Дарлоу («Ньюкасл Юнайтед») и Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»). При этом вратарь «Лидса» дважды отразил атаку противника.
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Лучшие сейвы 3-го тура Английской Премьер-лиги
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