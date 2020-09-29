Вернер забил первый гол за «Челси» 

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В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» встречается с «Челси».

На 19-й минуте забитым голом отметился нападающий «Челси» Тимо Вернер , это первый гол немца за лондонский клуб.

После первого тайма «Челси» впереди со счётом 1:0.

Вернер перешёл в «Челси» из «РБ Лейпцига» летом за 53 миллиона евро и заключил контракт с английским клубом сроком на пять лет.

24-летний футболист уже успел сыграть 3 матча за «Челси» в английской Премьер-лиге и отметился одной голевой передачей.

Следующий матч «Челси» проведёт в рамках английской Премьер-лиги, «аристократы» 3 октября примут «Кристал Пэлас».