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«Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ 

RT на русском и ещё 16 1 час назад
«Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед»
Фото: Reuters
В рамках четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед».
Матч, проходивший на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершился победой хозяев со счётом 2:1.
В составе «Арсенала» отличились Букайо Сака и Николя Пепе. Единственный гол гостей на счету Дэвид МакГолдрика.
«Арсенал» имеет девять очков после четырёх туров и занимает четвёртое место. «Шеффилд Юнайтед» является одной и трёх команд, пока не набиравших очков в новом сезоне.
Ранее «Лестер» разгромно проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ.
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Премьер-лига , Футбол , Николя Пепе , Emirates
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