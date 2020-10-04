«Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед»

В рамках четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед».

Матч, проходивший на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершился победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Арсенала» отличились Букайо Сака и Николя Пепе . Единственный гол гостей на счету Дэвид МакГолдрика.

«Арсенал» имеет девять очков после четырёх туров и занимает четвёртое место. «Шеффилд Юнайтед» является одной и трёх команд, пока не набиравших очков в новом сезоне.

Ранее «Лестер» разгромно проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ.