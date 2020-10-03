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«Челси» разгромил «Кристал Пэлас»
Юрий Столбов
10 часов назад
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«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ.
В 4-ом туре английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Кристал Пэлас». Матч прошёл на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершился со счётом 4:0.
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