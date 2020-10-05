4-й тур английской Премьер-лиги завершился неожиданно: «Астон Вилла» на своем поле нанесла сокрушительное поражение «Ливерпулю». Хозяева обыграли чемпионов лиги со счетом 7:2. Олли Уоткинс оформил хет-трик, а Джек Грилиш — дубль. Голами также отметились Джон Макгинн и Росс Баркли. На стороне «мерсисайдцев» два гола забил Мохамед Салах.
28 сентября
30 сентября
1 октября
2 октября
3 октября
3 октября
3 октября
3 октября
4 октября
4 октября
«Астон Вилла» нанесла сокрушительное поражение «Ливерпулю»
Читайте также