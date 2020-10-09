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Хавбек "Ливерпуля" раскритиковал вратаря команды

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Полузащитник английского "Ливерпуля" Марко Груич раскритиковал вратаря команды Адриана.
Хавбек «Ливерпуля» раскритиковал вратаря команды
Фото: ReutersReuters
Серб прокомментировал поражения "красных" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Астон Виллы" со счетом 2:7.
"Это может стать концом карьеры Адриана в "Ливерпуле", - написал хавбек в Instagram.
Премьер-лига,Футбол,Марко Груич,
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