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«Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», уступая 0:3 к 17-й минуте 

Советский спорт 44 минуты назад
«Тоттенхэм» вел 3:0 с «Вест Хэмом» и упустил победу
Фото: Reuters
«Шпоры» не смогли одержать вторую победу подряд.
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче пятого тура АПЛ со счетом 3:3.
В первом тайме уже к 17-й минуте гостей огорчили Сон Хын Мин и дважды Гарри Кейн.
На 82-й минуте Фабиан Бальбуэна отыграл один мяч, спустя три минуты защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес поразил ворота своей команды, а на 94-й Мануэль Лансини принес гостям ничью.
«Шпоры» набрали восемь очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Молотобойцы» расположились на восьмой позиции с семью очками.
24 октября «Вест Хэм» на своем поле примет «Манчестер Сити», а 26-го числа «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Бернли».
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Премьер-лига , Футбол , Мануэль Лансини , Гарри Кейн , Фабиан Бальбуэна
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