«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» на своем поле в матче седьмого тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Жозе Моуриньо. Один гол в ворота противника забил Харри Кейн, другой — недавно вернувшийся в команду Гарет Бэйл.
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Дебютный гол Бэйла после возвращения принес «Тоттенхэму» победу в матче АПЛ
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