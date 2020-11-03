В выездном матче седьмого тура Английской Премьер-лиги «Лестер» разгромил «Лидс». Гости забили 4 мяча в ворота противника. На поле отличились Харви Барнс и Джейми Варди, Юри Тилеманс оформил дуль. Со стороны хозяев единственный гол забил Стюарт Даллас. Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу «лис».
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«Лестер», разгромив «Лидс», вышел на второе место в АПЛ
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