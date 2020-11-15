В чемпионате Англии — одни сплошные сенсации. Таблица АПЛ смотрится максимально странно. Лидирует «Лестер», на втором месте «Тоттенхэм», а, скажем, «Манчестер Сити» — только 10-й. «МЮ» и вовсе — 14-й. В каждом туре есть неожиданные результаты: «Астон Вилла» может закинуть «Ливерпулю» аж 7 голов, кто угодно проиграть кому угодно.

С одной стороны это, конечно, здорово.

С другой, топ-клубам реально очень тяжело. Из-за коронавируса и сжатых сроков сезона футболисты мало отдохнули. И сейчас играют в диком графике. Еврокубки, национальные кубки, чемпионат, матчи сборных — приходится выходить на поле чуть ли не раз в 2 дня. Естественно, это влияет и на результаты — игроки истощены, часто не могут показать свой уровень.

Именно поэтому топ-клубы АПЛ, еще перед сезоном, настаивали на сохранении правила 5 замен. Только вот в Англии решили вернуться к стандартной схеме. 3 замены — как всегда было в футболе. Но «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие топ-клубы категорически против. Им нужны 5 замен — как раз, чтобы в адском графике футболисты чаще получали отдых.

Ротация состава — единственный выход. 5 замен в этом смысле — большой бонус для топ-команд.

Но в АПЛ демократия, а «маленькие» команды выступили против. У них нет такого ростера, чтобы позволить себе 5 замен. Соответственно, им это правило скорее вредит. И дает преимущество топ-командам. Потому еще в августе клубы АПЛ на общем собрании проголосовали за возврат к трем заменам на сезон-2020/21. Главным сторонником возвращения к 3 заменам была «Астон Вилла», которую поддержали многие клубы из низшей части таблицы. К слову, «Вилла» как раз выступает очень круто — 6-е место, несколько ярких побед над топ-командами, считая 7:2 с «Ливерпулем» и 3:0 с «Арсеналом».

Несмотря на принятое правило топ-клубы АПЛ пытаются продавить-таки 5 замен. К ним призывают Клопп, Гвардиола, другие тренеры сильных команд. «Должна ли Премьер-лига вернуться к пяти заменам? 100%. В Премьер-лиге у игроков на 47% больше мышечных травм, чем в предыдущем сезоне, из-за отсутствия подготовки к большому количеству игр. И речь идет не об одном клубе. Все лиги — Германия, Испания, везде — допускают пять замен, чтобы защитить игроков, а не одну команду. Надеюсь, они смогут пересмотреть и сделать то, что делает остальной мир, потому что мы должны приспособиться к ситуации пандемии».

Впрочем, не все так однозначно. Например, вчера очень хорошо по теме выступил полузащитник «маленького» клуба, «Кристал Пэлас», Андрос Таунсенд.

«5 замен — несправедливое правило. Оно дает преимущество клубам с длинной скамейкой. При этом Клопп и Гвардиола вечно возмущаются, что замен всего три, а потом… Правильно, не используют даже их в очной встрече «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». В нем Гвардиода сделал лишь одну замену. Клопп — две, и то вторая была вынужденная. То есть, в матчах между собой им не нужны даже 3 замены. А как надо взять очки с клубом послабее — давайте выпускать 5 свежих топ-игроков! По-моему, это немного лицемерно», — разумные слова Таунсенда.

Так или иначе, сегодня АПЛ еще раз подтвердила: в чемпионате будут 3 замены. Никаких 5. Кажется, Гвардиоле, Клоппу, Моуринью и другим тренерам статусных команд надо просто смириться.