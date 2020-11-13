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6 ноября
Российская Премьер-лига
1 из 1
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Сочи
1
—
1
Уфа
6 ноября
Испанская Примера
1 из 1
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Эльче
1
—
1
Сельта
6 ноября
Бундеслига
1 из 1
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Вердер
1
—
1
Кёльн
6 ноября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
0
—
0
Бёрнли
Саутгемптон
2
—
0
Ньюкасл Юнайтед
7 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Урал
2
—
2
Спартак М
Арсенал
1
—
1
Ротор
Тамбов
0
—
1
Ахмат
7 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Уэска
1
—
1
Эйбар
Барселона
5
—
2
Бетис
Севилья
1
—
0
Осасуна
7 ноября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Аугсбург
0
—
3
Герта
Штутгарт
2
—
2
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
3
—
0
Фрайбург
7 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Эвертон
1
—
3
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
4
—
1
Лидс Юнайтед
Челси
4
—
1
Шеффилд Юнайтед
8 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Химки
2
—
0
Рубин
ЦСКА
2
—
0
Ростов
Динамо М
5
—
1
Локомотив М
8 ноября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Хетафе
1
—
3
Вильярреал
Реал Сосьедад
2
—
0
Гранада
Вальядолид
2
—
1
Атлетик Б
8 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
2
—
1
Хоффенхайм
Байер
4
—
3
Боруссия М
8 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
0
—
1
Тоттенхэм Хотспур
Лестер Сити
1
—
0
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
1
—
1