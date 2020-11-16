«Спартак» поиздевался над Трампом

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Sports.ru: последние новости

«Пеп сделал одну замену, Клопп – две в очной игре. Топ-клубам нужны 5 замен, чтобы взламывать оборону команд поменьше». Таунсенд об АПЛ

Рой Кин: «Сити» будет тяжело выиграть АПЛ. Нельзя полагаться в атаке на одного Жезуса»

Глава USADA о принятии Сенатом США закона Родченкова: «Это монументальный день в борьбе за чистый спорт во всем мире»