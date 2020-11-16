«Спартак» поиздевался над Трампом

Политик, набравший 235 голосов выборщиков против 290 у Джо Байдена, заявил о своей победе, написав в твиттере: «Я выиграл выборы!»
«Спартак» ответил ему: «Мы обыграли „Ливерпуль“ на „Энфилде“ в 2017 году!» Напомним, тот матч группового этапа Лиги чемпионов московский клуб проиграл со счетом 0:7.
Также на твит Трампа отреагировал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, написавший: «Я выиграл чемпионат мира» Англичане лишь раз в своей истории становились чемпионами мира. Это произошло в 1966 году.