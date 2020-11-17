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«Лестер» обыграл «Вулверхэмптон» в 8-м туре АПЛ

Алевтина Жаркова
36 минут назад
В восьмом туре Английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота противника забил Джейми Варди на 15-й минуте встречи.
Премьер-лига,Видео,Джейми Варди,
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