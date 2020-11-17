«Я тренировался в Англии и тренировался в России. Я вот не знаю… Не чувствовал какой-то интенсивности в России… Ну как-то спокойно всё, можно было с сигаретой тренироваться. В Англии такое не проходило. Там на тренировках требовали друг с друга. Мы даже когда играли, как мы любим говорить, в «дыр-дыр», в футбол — там убивали друг друга! Я думал: «Что вы делаете?!» Убивают, понимаешь? Требуют. Там другой подход. За тобой там такие «собаки» сидят, которые только и ждут ошибки», — сказал Павлюченко в ролике на канале «МЯЧ Production» в YouTube.