"Сегодня в Москве защитник был обследован в связи с повреждением. У Игоря Дивеева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением. Он находится под наблюдением медштаба армейцев", — говорится в сообщении.