Обследование подтвердило перелом носа и сотрясение мозга у футболиста московского ЦСКА Игоря Дивеева, сообщается на официальном сайте армейцев.
Дивеев получил повреждение в среду в игре за сборную России против команды Сербии в Лиге наций. В четверг в Twitter национальной команды появилось сообщение, что у Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга.
"Сегодня в Москве защитник был обследован в связи с повреждением. У Игоря Дивеева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением. Он находится под наблюдением медштаба армейцев", — говорится в сообщении.
ЦСКА в воскресенье предстоит матч 15-го тура чемпионата России против "Сочи". Травмированными в составе ЦСКА являются защитники Кирилл Набабкин, Бруно Фукс, Георгий Щенников, Марио Фернандес, а также полузащитники Константин Марадишвили и Бактиер Зайнутдинов.