Завершился матч 9-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0. В составе победителей отличились Диегу Жота, Роберто Фирмино и ещё один гол в свои ворота забил защитник «лис» Джонни Эванс . Отметим, Жота стал первым игроком в истории «Ливерпуля», которому удалось забить в каждом из своих первых четырёх домашних матчей в английской Премьер-лиге.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лондонскому «Тоттенхэму». «Лисы» (18) опустились на 4-е место.

Помимо этого, «Ливерпуль» обновил свой рекорд по матчам без поражений на домашнем стадионе в АПЛ. Мерсисайдцы провели уже 64-ю игру подряд без поражений на домашнем стадионе — «Энфилд».