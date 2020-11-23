Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Уле Гуннар Сульшер после победы над «Вест Бромвичем» (1:0) в матче 9-го тура АПЛ высказался о чемпионской гонке.

«Чемпионат в этом сезоне будет состоять из взлетов и падений. Все будут играть нестабильно и непредсказуемо. Мы видели некоторые из результатов, в лиге еще ничего не устоялось.

Где-то я читал, что Моуринью сказал: «одна победа поднимает тебя к вершине таблицы, а одно поражение опускает ближе ко дну. Так что все очень плотно. Сезон только начался, и очки сейчас важнее качества игры.

Одержать первую победу дома — это важно. Я думаю, об этом много писали и говорили. Вы могли видеть, что к концу матча наше положение было шатким, мы должны были вцепиться в эту победу. Мы могли и, возможно, должны были забить еще пару мячей, чтобы конец игры получился более легким. При счете 1:0 никогда нельзя быть уверенным в победе», — цитирует Сульшера пресс-служба клуба.