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Как живут русские победители Лиги чемпионов: Аленичев, Бут и Добровольский у КраСавы 

Sport24 1 час назад
Новый выпуск КраСавы посвящен российским футболистам, которые смогли выиграть Лигу чемпионов. Владимир Бут, Игорь Добровольский и Дмитрий Аленичев рассказали:
Как из Новороссийска попасть в дортмундскую «Боруссию». Как чуть не перейти в «Реал» из клуба, вылетевшего из Ла Лиги. Как пропустить финал Лиги чемпионов из-за сборной. Как перейти из «Спартака» в «Рому» вопреки желанию Романцева. Каково это — работать с Жозе Моуринью.

Бут: чуть не проспал сборы, меня ждало 7-8 чемпионов мира

Владимир Бут — один из немногих российских игроков, выигравших Лигу чемпионов. Он 10 лет отыграл в Бундеслиге, 5 из них — за дортмундскую «Боруссию», с которой и взял ЛЧ. «Все так быстро происходило для меня. Я играл в Новороссийске, через год Оттмар Хитцфельд берет уже на сборы, где играл со всеми этими звездами… Кстати, я чуть не проспал сборы, если честно. Меня ждало 7 или 8 чемпионов мира и Европы в автобусе, и я на 30 минут проспал. Для меня это было волнение, я пару раз ночью вставал.
Могла ли моя карьера быть более яркой? Может быть, была ошибка, где я не соглашался пойти за Невио Скалой в тот же «Шахтер», в тот же «Спартак», в тот же «Бешикташ». И у меня был большой скандал с Маттиасом Заммером. Он пришел и сказал мне: «Пойди за дубль поиграй». Я в 20 лет стал на дыбы с Заммером, выключил телефон, уехал в другую страну и сказал: «У нас 3 дня отдых есть, я за дубль не поеду играть». Сейчас бы я, конечно, сделал все по-другому.
Мне сохранили зарплату, отправили в дубль, тренироваться с ними и через две недели меня купил «Фрайбург» за миллион марок. За две недели до того они не отпустили меня за 5 в Бремен».
Добровольский: пропустил финал ЛЧ, потому что ему не сделали визу
Игорь Добровольский взял Лигу чемпионов в 1993 году в составе «Марселя». А еще мог играть за сборную Италии. А еще поиграл за «Дженоа» и испанский «Кастильон», откуда мог перейти в «Реал».
«Предложение было от 7 клубов, в том числе и от «Реала». Ну, а чего — Игорь Корнеев вон в «Барселоне» играл. Я, в принципе, неплохо отыграл в «Кастельоне», 14 матчей или 15, я в январе приехал — и сразу попал на «Реал».
Так как я украинец, рожденный в Советском Союзе в Украине, то должен был выбрать — Россия или Украина. Но, что самое интересное, единственное предложение, которое мне поступило, было от сборной Италии! После чемпионата Европы приехали люди, спрашивали, не хочу ли играть за сборную. У меня не то, что патриотизм какой, если б что, я пошел бы в сборную Украины. Но все мои друзья детства, с которыми я провел время с 16 лет, с юношеской сборной, потом в «Динамо» столько лет — вот они перевесили».

Добровольский помог «Марселю» выйти в финал Лиги чемпионов, но на сам финал полететь не смог — не сделали визу.

«Я не полетел из-за пропущенной игры сборной (отбор на ЧМ-1994 с Грецией), потому что не имел права не играть за сборную. Я остался в Марселе. Это единственное, что меня огорчает, что не был на финале. У меня были большие проблемы с генеральным директором, из-за чего я перестал играть. У меня температура была около 40, не мог видеть, слезы. А он говорит: «Нет, ты должен выйти и играть». Я говорю: «Нет», он говорит: «Тогда ты вообще не будешь играть». После этого меня перестали ставить, тренер кричал: «Иди, разминайся», а директор спускался сверху и говорил: «Посадите его обратно».
Но когда у «Марселя» начались проблемы с травмами, сам лично Тапи (президент клуба) ко мне подошел и говорит: «Я знаю, ты — профессионал. У тебя нет обид, если что?». Я говорю, что нет. И я вышел в Лиге чемпионов благодаря вот этому, а так бы вообще не вышел. Я при ходил и абсолютно даже не переодевался. Когда меня два раза вернулся с разминки, я приходил — и, да, я в запасе, но у меня ни гетр, ни трусов, приходил в кроссовках и сидел, потому что знал, что меня даже не выпустят!».

Аленичев: было бы мне 27, уехал бы в «Челси» вслед за Моуринью

Дмитрий Аленичев взял Лигу чемпионов уже в новом веке. И, в отличие от Бута и Добровольского, сыграл в финале и даже забил в нем гол! Аленичев был частью легендарной команды Моуринью, которую после той кампании растащили топ-клубы. Но началось все с перехода в «Рому».
«Все началось после того, как я за «Спартак» забил в Милане «Интеру». Поступило предложение из «Ромы», там присутствовал Зденек Земан, главный тренер. Была некоторая боязнь, был 98-й год — и в том году Олег Иванович публично сказал, что никто из «Спартака» не уйдет. Было страшно, потому что все мы знаем, какой характер у Олега Ивановича.
В какой-то момент я поймал себя на мысли, что надо идти и объяснить всю ситуацию. Я на базе постучал в номер, Олег Иванович сидел весь в дыму, он курил две пачки в день, и задал вопрос: «Можно покинуть „Спартак“? Потому что вы знаете и я знаю, что есть заинтересованность от „Ромы“. Я, честно говоря, предполагал долгий разговор, но он сказал: „Дима, решай сам“. Я в ответ сказал: „Олег Иванович, я хочу уехать, попробовать свои силы в итальянском футболе“.
После „Ромы“ Аленичев оказался в „Порту“, где работал с экстравагантным Моуринью. Ходили слухи, что после победы в ЛЧ российский полузащитник мог вслед за Жозе отправиться в „Челси“.
»У каждого футболиста, с кем работал Моуринью, разный подход и разные взгляды на него — и по методике тренировочного процесса, и по человеческим качествам. Но я могу сказать, что для меня это топ-тренер и Человек с большой буквы. Он любил меня и для, конечно, это тренер номер 1 в заграничной карьере.
Трансфер в «Челси»? Я прекрасно понимал, что мне уже 32 года и никакой речи о «Челси» не могло быть, потому где-то за полтора месяца до финала Лиги чемпионов я уже все согласовал практически со «Спартаком», зная, что Моуринью уходит в «Челси». Если бы мне было лет 27, я бы с Моуринью ушел в «Челси».
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Комментарии
Премьер-лига , Видео , Зденек Земан , Владимир Бут , Маттиас Заммер , Оттмар Хитцфельд , Игорь Добровольский , Дмитрий Аленичев , Игорь Корнеев , Спартак , Реал , Динамо
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