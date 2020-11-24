Источник газеты The Guardian сообщил о потасовке, произошедшей в конце тренировки «Арсенала». По его словам, бразилец Давид Луис ударил по лицу испанца Дани Себальоса, у которого в итоге пошла кровь.

Себальос назвал эти слухи «фальшивкой», а тренер Микель Артета пригрозил последствиями сотруднику «Арсенала», который поделился с журналистами информацией о происходящем на тренировочном поле.

При этом Арета подчеркнул, что у игроков не было проблем. Он считает, что появление подобных слухов «может подорвать тот дух, который он пытается привить».

Как сообщал «Рамблер», незадолго до этого Себальос уже конфликтовал с одноклубником: 12 сентября на разминке перед матчем с «Фулхэмом» он столкнулся с Эдди Нкетиа. Игроков разняли их товарищи по команде.

Позже Себальос опубликовал совместное фото с Нкетиа.