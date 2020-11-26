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20 ноября
Испанская Примера
1 из 1
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Осасуна
1
—
1
Уэска
21 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Краснодар
1
—
0
Тамбов
Ахмат
2
—
2
Зенит
Локомотив М
1
—
0
Арсенал
21 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Леванте
1
—
1
Эльче
Вильярреал
1
—
1
Реал Мадрид
Севилья
4
—
2
Сельта
21 ноября
Бундеслига
3 из 7
Все матчи
Шальке-04
0
—
2
Вольфсбург
Хоффенхайм
3
—
3
Штутгарт
Боруссия М
1
—
1
Аугсбург
21 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
0
—
2
Челси
Астон Вилла
1
—
2
Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
2
—
0
Манчестер Сити
22 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
ЦСКА
1
—
1
Сочи
Ротор
0
—
0
Урал
Рубин
0
—
2
Ростов
22 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Эйбар
0
—
0
Хетафе
Кадис
0
—
1
Реал Сосьедад
Гранада
1
—
3
Вальядолид
22 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Фрайбург
1
—
3
Майнц
Кёльн
1
—
2
Унион
22 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Фулхэм
2
—
3
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
0
—
1