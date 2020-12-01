«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

«Арсенал» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону» в матче десятого тура Английской Премьер-лиги. Благодаря вингерам «волков» Педру Нету и Даниэл Поденсе встреча завершилась со счетом 1:2. Со стороны «канониров» на поле отличился Габриэл.