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«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

Алевтина Жаркова
1 час назад
«Арсенал» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону» в матче десятого тура Английской Премьер-лиги. Благодаря вингерам «волков» Педру Нету и Даниэл Поденсе встреча завершилась со счетом 1:2. Со стороны «канониров» на поле отличился Габриэл.
Премьер-лига,Видео,
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