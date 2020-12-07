«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Вулверхэмптоном» в матче одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги. Хозяева поля обыграли противника со счетом 4:0. Своими ударами отличились Мохамед Салах, Жоржиньо Вейналдум и Жоэль Матип. Нелсон Семеду отметился автоголом.
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«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Вулверхэмптоном»
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