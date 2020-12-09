В матче одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил «Вест Хэм». Мячи в ворота противника со стороны «красных дьяволов» забили Поль Погба, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд, первые два гола были забиты во втором тайме в течение трех минут. В составе хозяев отличился Томаш Соучек. Встреча завершилась со счетом 1:3.
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Два гола за три минуты принесли «Манчестер Юнайтед» победу
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