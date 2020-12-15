По итогам матчей двенадцатого тура Английской Премьер-лиги названы лучшие игроки. На этот раз отличились полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон и защитник «Вест Хэма» Анджело Огбонна. В тройке лучших также оказался хавбек «Саутгемптона» Ориоль Ромеу.
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
13 декабря
13 декабря
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Лучшие игроки 12-го тура Английской Премьер-лиги
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