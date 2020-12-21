«Манчестер Юнайтед» на своем поле провел разгромный матч в рамках четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги. Встреча с «Лидсом» завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. В составе «красных» дубли оформили Скотт Мактоминей и Бруну Фернандеш, по мячу забили Виктор Линделеф и Даниэль Джеймс. Со стороны соперника отличились Лиам Купер и Стюарт Даллас.
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» матче 14-го тура
Премьер-лига , Видео , Даниэль Джеймс , Лиам Купер , Виктор Линделеф , Стюарт Даллас , Манчестер Юнайтед
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