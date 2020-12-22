«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби. В матче четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги «синие» обыграли «Вест Хэм» на своем поле. Встреча завершилась со счетом 3:0. Тэмми Абрахам оформил дубль, еще один удар по воротам противника нанес Тиагу Силва.
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«Челси» одержал разгромную победу в дерби
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