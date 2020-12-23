По традиции по окончании четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги выбраны три лучших игрока прошедших матчей. На этот раз ими оказались нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей и форвард «Челси» Тэмми Абрахам.
16 декабря
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Названы лучшие игроки 14-го тура Английской Премьер-лиги
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