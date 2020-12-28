«Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче пятнадцатого тура Английской Премьер-лиги. Состоявшаяся в минувшую субботу встреча завершилась со счетом 2:2. Со стороны «красных» на поле отличились Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш, со стороны «лис» — Харви Барнс и Джейми Варди.
21 декабря
22 декабря
23 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря
29 декабря
30 декабря
30 декабря
1 января
2 января
2 января
2 января
3 января
3 января
«Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
Читайте также