В АПЛ выявлено 18 случаев заражения коронавирусом 

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В английской премьер-лиге за неделю выявлено 18 случаев заражения коронавирусом в клубах, информирует сайт лиги.

За период с 21 по 27 декабря были протестированы 1479 игроков и работников клуба.

Заразившиеся будут проходить карантин.

Напомним, что на неделе до обозначенного периода было выявлено семь случаев заражения коронавирусом.

Вчера стало известно, что из-за вспышки коронавируса в Манчестер Сити отменен матча 16-го тура с «Эвертоном». Кроме того, могут быть перенесены матч «МанСити» в АПЛ против «Челси» (3 января) и полуфинал Кубка лиги против «Ман Юнайтед» (6 января).