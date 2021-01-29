«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в выездном матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги, прервав серию проигрышей. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу «мерсисайдцев». Удары по воротам противника в составе гостей нанесли Роберто Фирмино, Трент Александер-Арнольд и Садио Мане, со стороны хозяев гол забил Пьер-Эмиль Хейберг.
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«Ливерпуль» на выезде разгромил «Тоттенхэм»
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