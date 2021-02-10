По результатам матчей 23-го тура Английской Премьер-лиги определены топ-5 лучших голов игроков. На этой неделе на поле отличились полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, а также Такуми Минамино, Джеймс Уорд-Прауз (оба — «Саутгемптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайед») и Фила Фоден («Манчестер Сити»).
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Лучшие голы 23-го тура Английской Премьер-лиги
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