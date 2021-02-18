В подведение итогов всех матчей 24-го тура Английской Премьер-лиги определены пять лучших голов этапа. В топ-5 вошли голы капитана «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, защитника «Бернли» Мэттью Лоутона, нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.
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21 февраля
Пять лучших голов 24-го тура Английской Премьер-лиги
Премьер-лига , Видео , Бруну Фернандеш , Мохамед Салах , Дэнни Ингс , Мэттью Лоутон , Манчестер Юнайтед
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