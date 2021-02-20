25-й тур Английской Премьер-лиги стартовал с победы «Вулверхэмптона». «Волки» на своем поле обыграли «Лидс Юнайтед» со счетом 1:0 благодаря автоголу Адама Траоре. Команда-победитель набрала 30 очков и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице.
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27 февраля
«Вулверхэмптон» обыграл «Лидс Юнайтед»
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