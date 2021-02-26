По результатам всех матчей недели Английской Премьер-лиги гол полузащитника «Лидса» Рафиньи стал лучшим. В топ-5 самых красивых забитых мячей также вошли голы Ришарлисона («Эвертон»), Такуми Минамино («Саутгемптон»), Аллана Сен-Максимена («Ньюкасл») и Кристиана Бентеке («Кристал Пэлас»).
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Топ-5 лучших голов недели Английской Премьер-лиги
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