«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги. Противостояние двух команд завершилась со счетом 0:0. Это уже вторая встреча клубов, закончившаяся подобным образом. Предыдущая игра «синих» и «красных дьяволов» состоялась в октябре прошлого года и не принесла победу ни одной из команд.
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«Челси» снова сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»
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