«Челси» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч АПЛ 18 мая, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

18 мая пройдет матч 37-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер». Начало прямой трансляции на Окко Спорт в 22:15 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.75, что соответствует 55% вероятности. Успех «Лестера» аналитики оценили коэффициентом 5.20 (19%), ничья в основное время идёт за 3.70 (26%).

«Челси» — «Лестер»: какие делать ставки на матч АПЛ 18 мая

Эти команды уже встречались всего пару дней назад в финале Кубка Англии. Победил «Лестер» со счетом 1:0. Второй раз обыграть этого соперника команде Роджерса будет непросто. Тем более, что матч исключительно важен для «Челси».

Все дело в том, что команда Томаса Тухеля сейчас идёт на четвертом месте, последнем, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов на следующий год. До конца чемпионата два тура, а «Ливерпуль», идущий пятым, отстает всего на один балл. Конечно, у «Челси» будет еще финал Лиги чемпионов против «Ман Сити», но его еще нужно выиграть.

С другой стороны, «Лестер» тоже совсем не обезопасил своё третье место. Отрыв от «Челси» - 2 очка, а от «Ливерпуля» - 3. «Лисы» прекрасно понимают, что поражение может поставить крест на лигочемпионских амбициях команды. Можно смело сказать, что для них это - матч сезона.

Чего ждать от этой встречи? Уж точно, не искрометного футбола. Слишком многое стоит на кону у команд, слишком высока цена неудачи. «Челси» в принципе низовая команда, способная навязать «Лестеру» свой футбол. Да и финал Кубка Англии говорит нам о том, что множества голов здесь не будет. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.73

Если обратиться к статистике, то можно заметить тот факт, что в личных встречах этих команд практически не бывает голов в первые полчаса игры. В 5 из 7 последних очных противостояний команды не смогли забить и гола в первые 30 минут игры. Скорее всего, в предстоящей игре будет именно так. Никто не кинется бежать вперед сломя голову. БК «Фонбет» предлагает на то, что голов в первые полчаса не случится, коэффициент 1.87