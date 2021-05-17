«Челси» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч АПЛ 18 мая, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
18 мая пройдет матч 37-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер». Начало прямой трансляции на Окко Спорт в 22:15 мск.
Букмекерская компания «Фонбет»
считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.75, что соответствует 55% вероятности. Успех «Лестера» аналитики оценили коэффициентом 5.20 (19%), ничья в основное время идёт за 3.70 (26%).
«Челси» — «Лестер»: какие делать ставки на матч АПЛ 18 мая
Эти команды уже встречались всего пару дней назад в финале Кубка Англии. Победил «Лестер» со счетом 1:0. Второй раз обыграть этого соперника команде Роджерса будет непросто. Тем более, что матч исключительно важен для «Челси».
Все дело в том, что команда Томаса Тухеля
сейчас идёт на четвертом месте, последнем, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов на следующий год. До конца чемпионата два тура, а «Ливерпуль», идущий пятым, отстает всего на один балл. Конечно, у «Челси» будет еще финал Лиги чемпионов против «Ман Сити», но его еще нужно выиграть.
С другой стороны, «Лестер» тоже совсем не обезопасил своё третье место. Отрыв от «Челси» - 2 очка, а от «Ливерпуля» - 3. «Лисы» прекрасно понимают, что поражение может поставить крест на лигочемпионских амбициях команды. Можно смело сказать, что для них это - матч сезона.
Чего ждать от этой встречи? Уж точно, не искрометного футбола. Слишком многое стоит на кону у команд, слишком высока цена неудачи. «Челси» в принципе низовая команда, способная навязать «Лестеру» свой футбол. Да и финал Кубка Англии говорит нам о том, что множества голов здесь не будет. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.73
.
Если же говорить об исходе матча, то логично ставить на победу «Челси». Все-таки у «Лестера» есть небольшой очковый запас, а обыграть два раза соперника, который точно не слабее тебя, за несколько дней, очень сложно. Ну и если говорить о турнирной ситуации, она у команды Томаса Тухеля куда тяжелее. Букмекер «Фонбет» предлагает на успех «Челси» коэффициент 1.75. Если поставите 1000 рублей на этот исход, получите 1750 рублей в случае успеха.