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"Манчестер Сити" нашёл альтернативу Кейну в "Барселоне"

Soccer News
1 час назад
"Манчестер Сити" не уверен в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна этим летом.
"Манчестер Сити" нашёл альтернативу Кейну в "Барселоне"
Фото: твиттер Харри Кейнатвиттер Харри Кейна
В случае неудачного исхода переговоров о трансфере звёздного англичанина "горожане" собираются прибегнуть к запасному варианту.
По информации Fichajes, альтернатива для действующего чемпиона Англии - форвард "Барселоны" Антуан Гризманн.
30-летний француз в прошлом сезоне забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче. Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.
Премьер-лига,Харри Кейн,Антуан Гризманн,
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