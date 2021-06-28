"Манчестер Сити" нашёл альтернативу Кейну в "Барселоне"

В случае неудачного исхода переговоров о трансфере звёздного англичанина "горожане" собираются прибегнуть к запасному варианту.

30-летний француз в прошлом сезоне забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче. Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.