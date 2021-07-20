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«Эвертон» объявил об отстранении футболиста до завершения полицейского расследования

RT на русском
32 минуты назад
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» объявил, что один из футболистов основной команды был отстранён от работы с коллективом.
«Эвертон» объявил об отстранении футболиста до завершения полицейского расследования
Фото:  Getty Images Getty Images
Об этом сообщает официальный сайт клуба. Заявление гласит, что футболист, чьё имя не сообщается, отстранён от работы с командой до завершения полицейского расследования. Предположительно, речь идёт о домогательствах в адрес несовершеннолетних.
В прошлом сезоне «Эвертон» занял десятое место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что один из футболистов АПЛ обвиняется в домогательствах.
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