Нигерийский футболист: «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка»

«Приятно видеть, что клуб улучшает свою команду за счет большого количества африканских игроков. Я считаю, что «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка».
Переход Локонги — свидетельство того, что клуб доверяет африканцам. Когда-то считалось, что игроки из Африки в Европе не годятся даже для скамейки клуба второго дивизиона.
Похоже, все изменилось. Могу только надеяться, что африканские сборные воспользуются этим, чтобы создать крепкие команды, которые смогут показать себя на ЧМ-2022»,— приводит слова футболиста Goal.