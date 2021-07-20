Нигерийский футболист: «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка»

Экс-игрок нигерийского клуба «Саншайн Старс» Деле Олорундаре поделился мнением о трансфере в «Арсенал» полузащитника Альбера-Мбойо Локонги.

В прошлом сезоне он провел 33 игры в чемпионате Бельгии за «Андерлехт», забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.