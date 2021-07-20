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Чемпионат Европы по футболу 2020

Нигерийский футболист: «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка»

Спорт-Экспресс
1 час назад
Экс-игрок нигерийского клуба «Саншайн Старс» Деле Олорундаре поделился мнением о трансфере в «Арсенал» полузащитника Альбера-Мбойо Локонги.
Нигерийский футболист: «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка»
Фото: InstagramInstagram
«Приятно видеть, что клуб улучшает свою команду за счет большого количества африканских игроков. Я считаю, что «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка».
Переход Локонги — свидетельство того, что клуб доверяет африканцам. Когда-то считалось, что игроки из Африки в Европе не годятся даже для скамейки клуба второго дивизиона.
Похоже, все изменилось. Могу только надеяться, что африканские сборные воспользуются этим, чтобы создать крепкие команды, которые смогут показать себя на ЧМ-2022»,— приводит слова футболиста Goal.
19 июля «Арсенал» объявил о трансфере Локонги. 21-летний футболист заключил контракт до 2026 года.
В прошлом сезоне он провел 33 игры в чемпионате Бельгии за «Андерлехт», забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
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