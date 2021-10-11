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Суд отказал защитнику «Ман Сити» Менди в освобождении под залог

Спорт-Экспрессиещё 2
1 час назад

Королевский суд Честера отказал обвиняемому в изнасиловании защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди в освобождении под залог, информирует Mirror.

Суд отказал защитнику «Ман Сити» Менди в освобождении под залог
Фото: Getty ImagesGetty Images

По информации источника, суд отклонил третье прошение Менди, который находится под стражей в исправительном учреждении в Ливерпуле около семи недель.

Королевская прокурорская служба в августе предъявила 27-летнему защитнику обвинения по четырем пунктам изнасилования и одному пункту посягательства на половую неприкосновенность. Француз был заключен под стражу.

Дата судебного разбирательства над футболистом назначена на 24 января.

«Манчестер Сити» отстранил защитника до завершения расследования. Всего в составе «горожан» Менди провел 75 матчей и забил два мяча.

Премьер-лига,Бенжамен Менди,
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