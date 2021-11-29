Реднапп назвал «безумием» решение назначить Рангника главным тренером МЮ

«Безумие, что «Манчестер Юнайтед» собирается назначить Рангника главным тренером, — приводит слова Реднаппа Marca. — Майкл Кэррик — один из самых умных игроков из всех, кого я знаю. Грустно, что его заменят на другого тренера. «Манчестер Юнайтед» не нужно было отодвигать Кэррика в сторону и назначать кого-то другого. Они что не верят в него? Он знает клуб изнутри. Им нужно было оставить Майкла главным».