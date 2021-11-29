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Реднапп: «Безумие, что «Манчестер Юнайтед» собирается назначить Рангника главным тренером»

Спорт-Экспрессиещё 3
3 часа назад

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп прокомментировал возможное назначение руководителя отдела спорта и развития московского «Локомотива» Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

Реднапп назвал «безумием» решение назначить Рангника главным тренером МЮ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Безумие, что «Манчестер Юнайтед» собирается назначить Рангника главным тренером, — приводит слова Реднаппа Marca. — Майкл Кэррик — один из самых умных игроков из всех, кого я знаю. Грустно, что его заменят на другого тренера. «Манчестер Юнайтед» не нужно было отодвигать Кэррика в сторону и назначать кого-то другого. Они что не верят в него? Он знает клуб изнутри. Им нужно было оставить Майкла главным».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Рангника на пост главного тренера 29 ноября. Немецкий специалист будет возглавлять команду до конца нынешнего сезона.

Премьер-лига,Харри Реднапп,Майкл Кэррик,Локомотив,Манчестер Юнайтед,
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