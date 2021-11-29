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Бензема стал трансферной целью топ-клуба АПЛ

Евро-футбол.Ру
2 часа назад

Лидер мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема может сменить испанскую Ла Лигу на английскую Премьер-лигу. По сообщениям El Nacional, в услугах опытного голеадора заинтересован «Манчестер Сити».

Бензема стал трансферной целью топ-клуба АПЛ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Руководство чемпиона Англии хочет осуществить переход Бензема в летнее трансферное окно. В трансфере Карима лично заинтересован наставник «Сити» Хосеп Гвардиола.

Стоит отметить, что француз связан контрактными обязательствами с «королевским» клубом до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе клуба из Манчестера к полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

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