«Арсенал» определился с заменой Ляказетту

Лондонский «Арсенал» готовится к расставанию с французским нападающим Александром Ляказеттом. Игрок может покинуть «канониров» в грядущее трансферное окно.

Как сообщает таблоид The Sun, английский клуб уже определился с заменой. Лондонцы пригласят в команду форварда «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина. Трансфер этого футболиста обойдется столичному клубу примерно в 45 миллионов евро.

В настоящий момент Доминик находится в лазарете из-за травмы руки.